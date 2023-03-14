Силовики задержали видеооператора Павла Подобеда за репосты 2012 года и инкриминируют статью за «содействие экстремизму»

Силовики задержали 43-летнего видеооператора Павла Подобеда за репосты в соцсетях 2012 года и сейчас инкриминируют уголовную статью за «содействие экстремизму» (статья 361-4 УК), пишет БАЖ.

Силовики задержали видеооператора Павла Подобеда утром 21 января и наказали 15 сутками административного ареста. После ареста Подобед на свободу не вышел. БАЖ пишет, что видеооператор сейчас находится в СИЗО №1 Минска.

По информации БАЖ, Подобеда задерживали в 2020 году «за профессиональную деятельность» во время одной из акции протеста.