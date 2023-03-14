КГБ внес Софью Сапегу в «террористический» список

Беларуский КГБ внес россиянку Софью Сапегу в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

6 мая 2022 года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по двум уголовным статьям — о разжигании вражды (статья 130 УК) и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК).

В августе прошлого года она была лишена вида на жительство в Беларуси, кроме того, ей отказали в помиловании.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-редактором Nexta Романом Протасевичем.