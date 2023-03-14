Силовики задержали бывшего замминистра связи и помощника Мясниковича Дмитрия Шедко

Силовики задержали помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что задержание, скорее всего, произошло в Москве. Мужчина был ролевиком, и время от времени принимал участие в ролевых играх в Беларуси. Во «ВКонтакте» есть фотографии Шедко с героиней фильма телеканала «Беларусь-1» про диверсию в Мачулищах — Евгенией Точицкой.

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Вчера телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве исчез помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко. Последний раз Шедко видели 9 марта, а на следующий день он пропал.

Дмитрий Шедко — гражданин Беларуси. Он работал в Москве на должности помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Ранее он был первым замминистра связи и информатизации Беларуси. В 2019 году Шедко подал в отставку.