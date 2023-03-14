Культуролога Оксану Зарецкую и бизнесмена Богдана Коровца приговорили к 1,5 и 2 годам колонии соответственно

Суд московского района Минска приговорил культуролога Оксану Зарецкую к полутора годам и бизнесмена Богдана Коровца к 2 годам колонии за «грубое нарушение порядка» (статья 342 УК), пишет «Каардынацыйная рада».

Силовики задержали Оксану Зарецкую в конце декабря. Известно об этом стало только спустя 2 недели. По информации правозащитников, она все время находилась в минском СИЗО №1.

Зарецкая — член основного состава Координационного совета.

Богдана Коровца задержали 24 октября. На следующий день провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с бизнесменом.

В ролике Коровец говорит, что его задержали «за участие в протестах 2020 года».

Богдан Коровец — минский бизнесмен и основатель компании Astronim*, которая занимается разработкой программного обеспечения.