Суд признал «экстремистской» страницу журналиста и музыканта Игоря Палынского «Вконтакте»

Суд Молодечненского района признал «экстремистской» страницу «Вконтакте» одного из создателей Palatno Media и лидера группы Sumarok Игоря Палынского, следует из обновленного списка «экстремистских материалов».

«Дзіўна, што прызналі гэтую старонку экстрэмісцскай. Я амаль не карыстаюся ВК, і пасля 2020 году выкарыстоўваю старонку для таго, каб распаўсюджваць неякія матэрыялы, тэксты, свае і калег, якія лічу важнымі. Яна абсалютна бяскрыўдная, і нават смешна, што беларускія ўлады лічаць яе "экстрэмістскай"», — сказал Палынский «Медиазоне».

9 марта тот же суд признал «экстремистским» клип на песню группы Sumarok «Чэрці».