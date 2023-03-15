Суд по протесту прокурора изменил домашнюю химию на колонию жителю Черикова, осужденному за оскорбление представителя власти
Суд по протесту прокурора изменил домашнюю химию на колонию жителю Черикова, осужденному за оскорбление представителя власти
15 марта 2023, 21:00
 
 
 
 
 

Суд в Могилеве по протесту прокурора изменил 1,5 года домашней химии на 1,5 года колонии местному жителю, осужденному за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), говорится в пресс-релизе прокуратуры. По информации «Вясны», осужденный — житель Черикова Дмитрий Иванов.

Ведомство пишет, что в ноябре 2021 года Иванов написал комментарии с оскорблениями в адрес милиционеров. Кроме того, осужденный подписался на несколько чатов и каналов, признанных «экстремистскими» и неоднократно привлекался к административной ответственности за «правонарушения экстремистского характера».

Прокурор Чериковского района счел приговор в виде 1,5 лет домашней химии и 50 базовых величин штрафа недостаточным, и опротестовал его. Суд удовлетворил протест и назначил Иванову наказание в виде 1,5 лет колонии и 100 базовых величин штрафа.

     
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