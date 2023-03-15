Суд по протесту прокурора изменил домашнюю химию на колонию жителю Черикова, осужденному за оскорбление представителя власти

Суд в Могилеве по протесту прокурора изменил 1,5 года домашней химии на 1,5 года колонии местному жителю, осужденному за оскорбление представителя власти (статья 369 УК), говорится в пресс-релизе прокуратуры. По информации «Вясны», осужденный — житель Черикова Дмитрий Иванов.

Ведомство пишет, что в ноябре 2021 года Иванов написал комментарии с оскорблениями в адрес милиционеров. Кроме того, осужденный подписался на несколько чатов и каналов, признанных «экстремистскими» и неоднократно привлекался к административной ответственности за «правонарушения экстремистского характера».

Прокурор Чериковского района счел приговор в виде 1,5 лет домашней химии и 50 базовых величин штрафа недостаточным, и опротестовал его. Суд удовлетворил протест и назначил Иванову наказание в виде 1,5 лет колонии и 100 базовых величин штрафа.