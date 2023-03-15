Силовики провели обыск дома у редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича в Вилейке, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Связи с Александром Манцевичем и его женой Ниной сейчас нет, где они — не известно.

«Региональная газета» — независимое издание Молодечно и региона. В 2022 году беларуские власти признали материалы издания экстремистскими. С тех пор редакция работает в социальных сетях.

Кроме того, сегодня силовики пришли также в редакцию независимого издания «Инфо-курьер» в Слуцке. Посе обыска трое сотрудников были задержаны. По информации БАЖ. у всех присутствующих в редакции взяли подписки о неразглашении. Пропала связь с главным редактором Сергей Станкевичем.