Федерации фехтования Германии отказалась принимать этап кубка мира из-за возвращения в него спортсменов из Беларуси и России

Исполнительный комитет Федерации фехтования Германии отказался принимать этап кубка мира среди женщин на рапирах из-за возвращения на соревнования спортсменов из Беларуси и России, пишет пресс-служба комитета Федерации фехтования Германии.

Глава немецкой федерации фехтования Клаудия Бокель уведомила об этом Всемирную федерацию фехтования.

«Как и прежде, наша солидарность с народом Украины, страдающим от агрессивной войны, — цитирует пресс-служба Бокель. — Мы хотим дать понять, что ожидали другого решения. Многие вопросы все еще открыты, что делает проведение этапа Кубка мира невозможным. Куда правильнее было бы повременить с решением о допуске».

Этап Кубка мира по женской рапире должен был пройти в Таубербишофсхайме 5-6 мая, соревнования должны были стать одними из первых, где могли выступить спортсменки из России и Беларуси, куда их допустила к участию Международная федерация фехтования в нейтральном статусе 10 марта.