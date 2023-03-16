В Украине суд приговорил беларуса из ЧВК «Вагнер» к 9 годам лишения свободы

Дружковский городской суд Донецкой области приговорил беларуса Андрея Гериловича, который воевал в Украине в составе ЧВК «Вагнер», к 9 годам лишения свободы за участие наемника в вооруженном конфликте (часть 4 статьи 447 УК Украины), такая информация появилась в банке судебных решений Украины.

Герилович подписал сделку со следствием о признании вины. Это позволило избежать максимального наказания, которое предусматривает статья (до 10 лет лишения свободы).

Суд состоялся 8 марта, но информация в банке судебных решений появилась только сегодня. Срок наказания будет отсчитываться с 13 февраля 2023 года.

В материалах дела говорится, что Герилович родился в деревне Горошки речицкого Района. 10 июля 2022 года приехал на поезде из Гомеля в Краснодар, а оттуда на такси — в деревню Молькино, где находится крупный полигон и там подписал контракт с ЧВК «Вагнер». По контракту ему полагалась зарплата в 240 тысяч российских рублей в месяц и дополнительно 5 тысяч «полевых выплат». После 10 дней обучения Гериловича перебросили в Светлодарск (Бахмутский район). 21 июля он участвовал в боях возле Семигорья, Кодема и Отрядовки, а 16 ноября попал в плен.

О взятии в плен Гериловича сообщал Беларуский расследовательский центр. По его информации, Герилович после школы работал в местном колхозе «Советская Белоруссия», служил прапорщиком в воинской части 68473 в Колодищах, после службы работал альпинистом-монтажником в частной фирме. В ЧВК «Вагнер» имел позывной «Заспа».