Журналисту из «экстремистского» списка МВД запретили выезд из Беларуси

Пограничники запретили журналисту Сергею Гордиевичу выезд за границу, и поставили соответствующий штамп в паспорте, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Сергей Гордиевич работал в издании «Першы рэгіён», летом 2021 года суд приговорил его к полутора годам колонии по трем статьям УК — об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), клевете (статья 188 УК) и оскорблении Лукашенко (статья 368 УК).

В октябре 2022 года журналист вышел на свободу, в ноябре МВД включило его в «список лиц, причастных к экстремисткой деятельности».

Как Сергей Гордиевич рассказал «Ганцевичскому часу», он получил визу и решил съездить в Литву. Неоплаченных штрафов у него не было. О причине запрета не сообщается. Гордиевич подал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.