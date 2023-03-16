Жителя Иваново будут судить по уголовному делу за «художества на бюллетене для голосования»

Следственный комитет Ивановского районного завел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя за «хулиганство» (часть 1 статьи 339 УК), пишет пресс-служба прокуратуры Брестской области.

Следователи расценили хулиганством «художества на бюллетене для голосования». Согласно материалам дела обвиняемый 27 февраля 2022 года во время республиканского референдума пришел на избирательный участок в «Ивановский районный Центр культуры и народных традиций». Получив бюллетень мужчина «учинил на нем непристойную надпись» в адрес Лукашенко и предъявил его в развернутом виде членам комиссии, чем, по мнению следствия, нарушил работу избирательного участка.

В ходе следствия мужчина пояснил свой поступок опьянением. Прокуратура Ивановского района направила дело в суд.