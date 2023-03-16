Главный редактор слуцкого издания «Инфо‑курьер» и его заместитель находятся в ИВС

Главный редактор слуцкого издания «Инфо‑курьер» Сергей Станкевич и его заместитель Олег Рубченя находятся в ИВС, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Как сообщает БАЖ, Сергей Станкевич и Олег Рубченя помещены в ИВС на трое суток по административной статье о неповиновении требованию должностного лица.

Коллеги, присутствовашие в редакции во время вчерашнего обыска, находятся над подпиской о неразглашении. Кроме того, как пишет БАЖ со ссылкой на свои источники, во время обыска была изъята основная редакционная техника.