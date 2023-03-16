КГБ внес Марфу Рабкову в «террористический» список»

КГБ внес волонтерку «Вясны» Марфу Рабкову в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Вместе с ней в список включили других фигурантов дела «Революционного действия» — Александра Францкевича, Акихиро Гаевского-Ханаду, Андрея Чепюка.

В сентябре 2022 года Минский городской суд приговорил Марфу Рабкову к 15 годам колонии. Ее, вместе с другими фигурантами дела «Революционного действия», обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.