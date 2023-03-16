Силовики задержали кандидата биологических наук Наталью Мартусевич

Сотрудники ГУБОПиКа задержали жительницу Могилева Наталью Мартусевич, «покаянное» видео с ней появилось в телеграм-канале силовиков.

На видео она говорит, что состоит в «экстремистских» чатах и прошла регистрацию в чат-боте плана «Перамога».

Как пишет «Наша Ніва», Наталья Мартусевич окончила университет в с золотой медалью в 1998 году, а через четыре года защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Физиология». С 2004 года Наталья работает в университете, и более 15 лет занимается не только наукой, но и преподает.