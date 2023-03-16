Прокурор запросил 3 года лишения свободы для журналиста Геннадия Можейко

Прокурор запросил 3 года лишения свободы для журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, пишет «Радыё Свабода».

Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября 2021 года.

Геннадия Можейко обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

По версии обвинения, Можейко «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Также он, «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Лукашенко.

Журналист Геннадий Можейко не признал вину в суде. Приговор озвучат 23 марта.