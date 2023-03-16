Бывший замминистра связи и помощник Мясниковича Дмитрий Шедко находится в СИЗО КГБ

Бывший заместитель министра связи и помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко находится в СИЗО КГБ, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что задержанием Шедко занимались силовики ФСБ. Само задержание произошло еще 10 марта в Москве. Бывший замминистра связи успел сообщить коллегам, что к нему пришли сотрудники ФСБ. Почти сразу мужчину перевезли в Минск.

Для прикрытия задержания помощника председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, сотрудники ФСБ сделали специальный информационный «вброс» о якобы исчезновении Шедко. Первым его опубликовал провластный телеграм-канал Baza 13 марта. Правозащитники «Вясны» пишут, что в это время Шедко уже был в СИЗО КГБ и сотрудники ФСБ это знали.

О задержании Шедко стало известно 14 марта. Шедко работал там помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Ранее он был первым замминистра связи и информатизации Беларуси. В 2019 году Шедко подал в отставку.

Мужчина был ролевиком, и время от времени принимал участие в ролевых играх в Беларуси. Во «ВКонтакте» есть фотографии Шедко с героиней фильма телеканала «Беларусь-1» про диверсию в Мачулищах — Евгенией Точицкой.

Обновлено в 16:05. Добавлены подробности задержания