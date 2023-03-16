В музее ВДВ при Речицкой районной гимназии появился новый экспонат — кувалда ЧВК «Вагнер»

В музее истории ВДВ и спецназа в Речицкой районной гимназии появился новый «экспонат» — кувалда от ЧВК Вагнера. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» руководитель музей и пророссийский активист Владимир Гарбов (позже видео было удалено).

Журналисты «Зеркала» дозвонились до Габрова: он подтвердил, что кувалда находится в музее.

— Это музей, в котором много различных экспонатов, понимаете? И я ничему никого не учу, никуда не агитирую. Подарили — слава богу. Я это обозначил как очередной экспонат, который нам подарили, потому что веду свою страницу [в соцсетях] для своих друзей, которые далеко находятся от меня, не могут приехать. Просто обозначаю.

Владимир Габров рассказал журналистам, что кувалду в музей принес Николай Будько. Будько — уроженец Беларуси, наемник ЧВК Вагнера, командир 4-й штурмовой роты.

Он упоминается в расследовании убийства шестилетней давности в Сирии, о котором писало «Досье». Журналисты утверждают, что в 2017 году именно он отдал приказ пытать, а затем жестоко казнить дезертировавшего из армии сирийца — мужчине раздробили кувалдой конечности, отрубили голову, тело расчленили и сожгли, все снималось на видео. Будько не понес наказания после предполагаемого участия в пытках и казни сирийца и продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Владимир Габров — известный в регионе пророссийский активист, который создал так называемый военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф». Его стараниями при Речицкой районной гимназии возник музей ВДВ, куда и была принесена кувалда.

Кувалда «Вагнера» стала символом преступлений российских военных. ЧВК «Вагнер» с помощью кувалды пытает и казнит провинившихся.