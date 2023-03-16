АТН: трех беларусов задержали в Польше по подозрению в «шпионаже»

В Польше служба внутренней безопасности задержала девять человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами; трое из них — беларусы, пишет в своем телеграм-канале агентство телевизионных новостей телеканала «Беларусь-1». Пресс-служба МВД Польши не подтвердила «Медиазоне», есть ли среди задержанных беларусы.

Сегодня координатор специальных служб МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что служба внутренней безопасности страны задержала девять человек, которые «вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии по заказу российской разведки». В пресс-релизе МВД говорится, что группа задержанных наблюдала за железнодорожными маршрутами. В ее задачи входило распознавание, мониторинг и документирование перевозок с оружием, которые осуществляются в помощь для Украины.

О задержанных в пресс-релизе МВД сказали, что они «иностранцы из-за восточной границы». Однако беларуский провластный телеграм-канал «ЖС Premium» следом написал, что среди задержанных есть беларусы. Авторы канала перечислили их имена — Владислав Посмитюха, Мария Медведева, Николай Москаленко.

Через 15 минут «ЖС Premium» начал публиковать видео, в которых люди представляются близкими и рассказывают, что их родственники не могут быть шпионами. Появились комментарии родителей Марии Медведевой, отца Владислава Посмитюхи и экс-супруги Николая Москаленко. Чуть позже с бывшей супругой Николая Москаленко поговорила съемочная группа телеканала «Беларусь-1».

«Мы не знаем, откуда беларуские медиа взяли информацию о задержанных беларусах. Последняя полная информация содержится в пресс-релизе, который размещен на нашем сайте», — ответили журналисту «Медиазоны» в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.

Шестеро задержанных помещены под стражу до суда.