Суд приговорил эксперток Валерию Костюгову и Татьяну Кузину к 10 годам колонии

Минский городской суд приговорил эксперток и исследовательниц Валерию Костюгову и Татьяну Кузину 10 годам колонии, пишет «Еврорадио». Эту информацию подтвердила «Медиазоне» дочь Костюговой Анастасия.

Приговор эксперткам вынесла судья Дина Кучук. Их обвинили в заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).

Суд над 56-летней Валерией Костюговой и 50-летней Татьяной Кузиной длился полтора месяца в закрытом режиме. Гособвинение запрашивало для эксперток по 10 лет колонии.

Эксперток задержали в июне 2021 года, с тех пор они находятся под стражей.

Валерия Костюгова — политологиня, аналитик, основательница и редакторка сайта экспертного сообщества «Наше мнение», редакторка «Беларусского ежегодника», руководительница группы экспертов по мониторингу «Беларусь в фокусе». Ее задержали 30 июня 2021 года после обыска в квартире.

Татьяна Кузина — одна из основательниц проекта SYMPA, исследовательница в сфере государственного управления. Ее задержали на паспортном контроле в минском аэропорту ночью с 28 на 29 июня 2021 года перед рейсом в Тбилиси.