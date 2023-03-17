МВД: за неделю против 20 человек возбудили уголовные дела «экстремистской направленности»

За неделю МВД отчиталось о возбуждении уголовных дел «экстремистской направленности» против 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, к административной ответственности за то же время привлечены сто человек.

По словам начальника Главного управления охраны правопорядка Александра Купчени, участковые посещают «граждан, которые ранее привлекались к уголовной и административной ответственности за правонарушения, относящиеся к экстремистской и протестной деятельности».

В пресс-релизе также написано, что ежедневно сотрудники ГУБОПиК проводят до 20 обысков.