В Беларуси создадут отряд «Беркут» для «борьбы с диверсантами»

Замминистра МВД Николай Карпенков отчитался о формировании в Беларуси подразделения «Беркут», сообщает «СБ». Формирование будет создано в воинской части 3214.

«Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа», — рассказал замминистра.

По его словам, задача подразделения будет та же, что и у других недавно созданных отрядов — «Рысь», «Смерч» и «Честь» — «борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями».

То же имя носило спецподразделение украинского МВД, которое было расформировано в 2014 году. Причиной этого решения стала «полная дискредитация перед Украинским народом» из-за событий на «Евромайдане».

Как стало известно из расследований Дениса Ивашина в издании «Новы час», в Беларусь переехали не менее 10 членов спецподразделения. Некоторые из них устроилась на службу в беларускую милицию.