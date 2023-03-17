Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба суда.

«Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», — сказано в пресс-релизе суда.

Как сказано в решении суда, Владимир Путин «предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Суд полагает, что Владимир Путин «несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами, через других лиц и за его неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия или допустили их совершение».

В организации депортации украинских детей суд также подозревает и Марию Львову-Белову.