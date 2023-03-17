Суд арестовал главного редактора «Инфо‑Курьера» и его заместителя на 15 суток по статье о неповиновении милиционеру

Суд Слуцкого района арестовал на 15 суток главного редактора и владельца «Инфо‑Курьера» Сергея Станкевича и его заместителя Олега Рубченю на 15 суток по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, суд проходил в Слуцком РОВД. Родных и коллег на заседание не пустили.

15 марта в издании прошел обыск. Коллеги, присутствовашие в редакции в это время, находятся над подпиской о неразглашении. Кроме того, как пишет БАЖ со ссылкой на свои источники, во время обыска была изъята основная редакционная техника.