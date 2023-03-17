Блогерка Ольга Паук стала подозреваемой по уголовному делу о содействии экстремизму из‑за участия в телепрограмме

В отношении блогерки Ольги Паук возбудили уголовное дело о содействии экстремизму (статья 361-4 УК) из-за участия в программе на телеканале «Белсат», об этом сообщил провластный телеграм-канал.

Ольга Паук — общественная активистка, жена блогера Андрея Паука. В мае 2022 года силовики приходили с обыском в их квартиру, в итоге она оказалась разгромлена. В отношении Андрея Паука в Беларуси возбуждено уголовное дело по четырем статьям — о содействии экстремисткой деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), оскорблении должностного лица (статья 369 УК), разглашении сведений о частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК).