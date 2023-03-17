Яну Пинчук, которую экстрадировали из России, обвиняют по пяти статьям, среди которых создание террористической организации

Беларуску Яну Пинчук, которую экстрадировали из России, обвиняют по пяти статьям, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на «Электронное судопроизводство».

Пинчук обвиняют в создании либо участии в экстремистском формировании (часть 1 статьи 361-1 УК), действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК), массовые беспорядки (часть 3 статьи 293 УК) и создание террористической организации либо участие в ней (часть 1 статьи 290-4 УК).

Яну Пинчук задержали в ноябре 2021 года в ее квартире в Петербурге. 1 сентября ее экстрадировали из России в витебский СИЗО №2.