У главного редактора издания «Народныя навіны Віцебска» прошел обыск

Силовики задержали Сергея Серебро, главного редактора издания «Народныя навіны Віцебска». Дома у него прошел обыск, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Силовики изъяли технику редактора — мобильный телефон и компьютер. Его самого после обеда отпустили. С чем был связан обыск — не сообщается.

На днях силовики провели обыск в редакции слуцкого издания «Инфо-курьер», главный редактор Сергей Станкевич и его заместитель Олег Рубченя были арестованы на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП). Кроме того, обыск прошел и дома у редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича в Вилейке.