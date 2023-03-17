Бывшего уголовного инспектора из Гродно осудили на 10 лет колонии по двум статьям УК, в том числе об измене государству

Андрея Шкляра, бывшего уголовного инспектора из Гродно осудили на 10 лет колонии по статьям об измене государству и разглашении данных дознания (статьи 356 и 407 УК), пишет телеграм-канал правозащитной инициативы Dissidentby.

Кроме того, Андрея Шкляра обязали выплатить штраф в размере 7400 рублей (200 базовых величин).

39-летний Андрей Шкляр работал инспектором уголовно-исполнительной системы Октябрьского РОВД в Гродно, незадолго до ареста подал рапорт на увольнение. Под стражей он находился больше года. Подробности по делу Шкляра не известны.