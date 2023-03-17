Суд приговорил главную редакторку TUT.by Марину Золотову и гендиректорку Людмилу Чекину к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил главную редакторку TUT.by Марину Золотову и генеральную директорку издания Людмилу Чекину к 12 годам колонии, сообщает Белта. Суд проходил в закрытом режиме, дело рассматривала судья Валентина Зенькевич.

Людмилу Чекину обвиняли в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Марину Золотову — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 243 УК) разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Такое же обвинение предъявлено редакторке политико-экономического отдела Ольге Лойко и журналисткой Елене Толкачевой. Юристку компании Екатерину Ткаченко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, а также в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Во время начала суда они находились на свободе и смогли уехать из Беларуси. Их дело выделено в отдельное производство.

По версии обвинения, руководство TUT.by «с целью получения налоговых преференций резидента ПВТ» применило схему дробления бизнеса, создало юрлицо ООО «Паблишер бокс», на которое для продолжения получения выручки «перевело» функции оказания посреднических услуг, связанных с разработкой, изготовлением рекламных материалов, размещением рекламы.

Осуществление такой деятельности, как считают в Генпропрокуратуре, было несовместимо с членством в ПВТ, из-за чего отсутствовали основания для налоговых льгот. В связи с этим в бюджет в 2019 — 2021 годах было недоплачено более трех миллиона рублей налогов.

Кроме того, Золотова, Лойко и Ткаченко «имели непосредственное отношение к опубликованным на сайте материалам», которые содержали «заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц, выступавших за сохранение действующего конституционного строя, скрытую координацию протестной активности в обществе, сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Силовики пришли в офисы TUT.by 18 мая 2021 года, на следующий день после годовщины со дня смерти основателя портала Юрия Зиссера. Обыски и задержания прошли в центральном и региональных офисах.

Девять других фигурантов дела, признали вину, возместили ущерб и ходатайствовали об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба и уплатой дохода, полученного преступным путем, писала генпрокуратура.