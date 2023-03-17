Личная страница журналистки Анастасии Уткиной «Вконтакте» признана «экстремистскими» материалами

Суд Молодечненского района признал личную страницу журналистки Анастасии Уткиной «Вконтакте» «экстремистскими материалами».

Анастасия Уткина — журналистка беларуского независимого издания mostmedia.io, работала в «Региональной газете» в Молодечно.

«Гэтыя вырашэнні беларускіх уладаў не маюць ніякага сэнсу. Таму — мне ўсё роўна, што яны там прызнаюць», — сказала Анастасия «Медиазоне».

Недавно «экстремистскими материалами» была признана страница музыканта и журналиста Игоря Палынского, который также ранее работал в «Региональной газете».