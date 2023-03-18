Приговоренного к принудительному лечению гомельчанина будут судить по статье о попытке побега из исправительного учреждения

27 марта Минский областной суд рассмотрит дело против гомельчанина Игоря Альхова, приговоренного к принудительному лечению в РНПЦ психического здоровья, сообщает правозащитный центр «Вясна». Жителя Гомеля обвиняют по статье о попытке побега из исправительного учреждения (часть 1 статьи 413 УК).

Летом 2022 год суд в Гомеле признал 31-летнего Альхова виновным по статьям о приготовлении к терракту (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 289 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и назначил наказание в виде принудительного лечение в психиатрическом стационаре со строгим надзором. Психиатрическая экспертиза выявила у гомельчанина нарушения психики, в связи с которыми он не осознавал своих действий во время «совершения преступлений».

По версии обвинения, Альхов хотел взорвать административное здание в Гомеле и записал видео с оскорблением Лукашенко, которое отправил телеграме «не менее, чем двум» пользователям.