КГБ сообщил, что во время «антитеррористической» операции в Гродно погиб иностранный гражданин

В Гродно КГБ «ликвидировал иностранного гражданина» во время проведения «антитеррористической» операции, сообщает «Белта».

По версии КГБ, иностранец оказал сотрудникам сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

Это произошло в Гродно на улице Курчатова. КГБ проводил спецмероприятия «по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции».

Следственное управление комитета возбудило уголовное дело; статья не называется.

Первым о стрельбе в Гродно написал телеграм-канал «Мая краіна Беларусь». Канал со ссылкой на читателя сообщил, что в районе улиц Врублевского и Курчатова «были слышны взрывы или выстрелы», а у подъезда на неназванной улице была «куча милиционеров, которые загрузили в машину человека».