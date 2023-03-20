«Вясна»: приговоренный к 15 годам колонии Игорь Лосик пытался покончить с собой

Приговоренный к 15 годам лишения свободы Игорь Лосик пытался покончить с собой в колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Источники «Вясны» рассказали, что Лосик держал голодовку в ШИЗО, а после порезал себе руки и шею. Его спасли и отправили в медсанчасть.

По информации «Радыё Свабода», адвокат Игоря Лосика видел его в последний раз в середине февраля. 10 марта защитнику Лосика не разрешили с ним встретиться. Адвокату рассказали, что заключенный работает и с ним все в порядке.

Ранее Лосик узнал, что на свидание с ним родители не смогут привезти дочь, и очень расстроился.

В январе суд приговорил жену Игоря Лосика Дарью к 2 годам колонии. Ее обвинили в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) за интервью телеканалу «Белсат», признанному «экстремистским формированием».

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя.

Обновлено в 12:17. Добавлена информация об адвокате.