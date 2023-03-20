«Еврорадио»: бывшего замминистра связи и помощника Мясниковича Дмитрия Шедко обвиняют по статье о терроризме

Бывшего замминистра связи и помощника Мясниковича Дмитрия Шедко обвиняют по статье о терроризме (статья 289 УК), сообщает «Еврорадио».

По информации правозащитников, 10 марта Шедко задержали сотрудники ФСБ в Москве. В Минск его привезли «почти сразу», писала «Вясна».

13 марта телеграм-канал Baza опубликовал информацию об исчезновении Шедко. Правозащитники считают, что это было сделано для «прикрытия задержания».

Дмитрий Шедко работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Ранее он был первым замминистра связи и информатизации Беларуси, а в 2019 году подал в отставку.

Шедко был ролевиком. «Медиазона» нашла на его странице «ВКонтакте» фотографии с психотерапевткой Евгенией Точицкой, которая также увлекалась ролевыми играми. По версии телеканала «Беларусь-1» про диверсию в Мачулищах, Точицкая «помогла найти дом для диверсанта».