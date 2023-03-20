Против спортсмена и бойца полка Калиновского Павла Шурмея возбудили дело по статье об участии в вооруженном формировании

Против спортсмена и бойца полка Калиновского Павла Шурмея возбудили уголовное дело по статьям об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства (статья 361-3 УК) и содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), следует из пресс-релиза МВД.

Представитель ведомства говорит, что ГУБОПиК установил 46-летнего участника вооруженного конфликта из Гродненской области. Имени спортсмена он не называет, но в видео пресс-службы несколько раз показывают Шурмея.



Павел Шурмей — беларуский гребец, чемпион и рекордсмен мира по гребле в помещении. Он выступал за Беларусь на летних Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах в четверной парной гребле.