АТН: трое беларусов, задержанных в Польше по подозрению в «шпионаже», арестованы на 3 и 1 месяц

Подозреваемые в «шпионаже» в Польше беларусы Николай Москаленко и Владислав Посмитюха арестованы на 3 месяца, а Мария Медведева — на 1, рассказали в сюжете «Беларусь 1».

По утверждению телеканала, Люблинский отдел по борьбе с преступностью и коррупцией отправил в консульство Беларуси документ об аресте Николая Москаленко. В сюжете показали скан документа, в котором говорится, что беларус сотрудничал с КГБ и арестован за разведку на территории военного аэродрома в Бяло-Подляске, сбор информации об операциях на территории аэродрома, разведку на объектах, находящихся в диспозиции службы внутренней безопасности Польши в Бяло-Подляске и организацию канала связи с сотрудниками КГБ.

Из документа следует, что Николай Москаленко арестован на 3 месяца — с 1 марта по 28 мая.

В сюжете показывают документы, в которых речь идет о Владиславе Посмитюхе и Марии Медведевой, но прочесть его невозможно. Об аресте беларусов рассказывает ведущая телеканала. По ее словам, Посмитюха арестован на 3 месяца, а Медведева — на 1.

«Беларусь 1» утверждает, что Посмитюхе вменяют сбор информации об объектах критической инфраструктуры Польши с 5 января по 6 марта 2023 года в Варшаве и городе Медз («Медиазоне» не удалось найти польский город с таким названием).

Как говорит ведущая, Посмитюха и Медведева — пара. Беларуска, по ее словам, «вроде как оказывала содействие».

— Говорят, влюбленная пара даже преуспела в аэропорту Rzeszów Jasionka, где регулярно приземляются военные самолеты из США и стран Европы, — добавляет ведущая.

16 марта провластный телеграм-канал «ЖС Premium» рассказал о задержании троих беларусов в Польше и назвал их имена, позже об этом написало и АТН. МВД Польши сообщило о девятерых задержанных по подозрению в шпионаже, но не раскрывало информацию об их национальности. Пресс-служба ведомства ответила «Медиазоне», что не знает, откуда у беларуских медиа информация о задержанных беларусах. Источники Rzeczpospolita рассказали, что члены «российской шпионской сети» — беларусы и украицы.