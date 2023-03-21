КГБ возбудил уголовное дело против погибшего «террориста» в Гродно

Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по статье в отношении «ликвидированного террориста» в Гродно за приготовление к совершению акта терроризма (статья 289 УК), пишет телеграм-канал агентства телевизионных новостей телеканала «Беларусь-1».

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек рассказывает, что в квартире, которую арендовал Ломакиным, обнаружены автомат АК-74, 2 снаряжённых магазина к нему, граната Ф1, 26 кусков арматуры, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки и парик.

В телефоне погибшего нашли фото- и видеоматериалы про руководство КГБ и Управление КГБ по Гродненской области, геолокации мест проживания руководства силовых структур и должностных лиц исполкомов. А также схемы изготовления самодельного взрывного устройства.

Сегодня в сюжете «Беларусь 24» рассказали об «антитеррористической» операции КГБ, в результате которой погиб иностранец. По версии телеканала, погибший — «переправленный из Польши сторонник беглых экстремистов». В сюжете говорится, что у погибшего был российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича, но позже оказалось, что документы поддельные.

19 марта силовики пришли к нему на съемную квартиру — «террорист» открыл по ним огонь из автомата и бросил в них гранату, утверждает «Беларусь 24». Сотрудники КГБ ранили его и везли в больницу, но раненый умер по дороге.

У него «был доступ» к пяти килограммам взрывчатки — в схроне на трассе Гродно-Острино силовики нашли 5 килограмм пластида и электронный взрыватель, рассказали в другом сюжете на «СТВ».