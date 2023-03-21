70-летнего жителя Несвижа, внесенного в «список террористов», будут судить за оскорбление представителя власти

23 марта в суде Дрогичинского района будут рассматривать уголовное дело за оскорбление представителя власти (статья 369 УК) в отношении 70-летнего жителя Несвижа Василия Демидовича, внесенного в «список террористов», сообщает правозащитный центр «Вясна».

1 сентября суд Ленинского района Гродно приговорил Василия Демидовича к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей. Судья признал пенсионера виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Позже Демидовичу добавили еще полгода заключения по новому делу за оскорбление представителя власти по (статья 369 УК).

Пенсионер должен заплатить потерпевшим 32 000 рублей компенсации морального ущерба.

В конце июня КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.