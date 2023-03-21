Суд приговорил минчанина к 4 годам колонии за попытку «сбить сотрудника ГАИ»

Суд Советского района Минска приговорил минчанина Алексея Комаровского к 4 годам колонии строго режима за угрозу насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел (статья 364 УК) и вмешательство в деятельность сотрудников МВД (статья 365 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд состоялся 17 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Правозащитники пишут, что согласно материалам дела Комаровский ехал 10 августа 2020 года во время акции протеста на своей машине по Минску в районе «Белай Вежы». На перекрестке мужчина увидел силовиков, которые задерживали участников акции и автомобилистов. Комаровский перестроился в другой ряд и «подрезал» машину ГАИ, которая, как пишет «Вясна», уже остановилась. Следствие распознало в этом вмешательство в деятельность сотрудников МВД.

Сотрудник ГАИ с фамилией Масенза позже заявил, что Комаровский таким способом хотел его сбить. За это мужчине добавили еще одну уголовную статью за угрозу насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Позже в интернете появилось видео с бегущим сотрудником ГАИ. Им оказался все тот же Масенза. Силовик заявил, что ролик выложил в интернет Комаровский, а сам Масенза испытал из-за этого моральные страдания. За что суд взыскал с минчанина моральную компенсацию в 3 000 рублей.