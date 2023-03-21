Силовики задержали владелица гродненской квартиры, где погиб «террорист»

Силовики задержали владелица гродненской квартиры по ул. Курчатова, 5 Александра Костевича, где погиб «террорист», пишет Hrodna.life.
В сюжете на канале СТВ, на который обратило внимание издание, отметили, что он привлекался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. Соседи говорят, что мужчина вывешивал на балконе БЧБ-флаг. «Не исключено, что такие затаившиеся змагары только с виду безобидные», — отметили по телевидению.
— 25 февраля мне позвонили на Viber, спросила, свободна ли квартира с 1 числа. Я сказал: «Свободна». <…> Он сказал, что приехал из Питера поездом к другу или знакомому, — сказал мужчина на видео, видимо, силовиков.
Квартиру снимали две недели.
Также в сюжете показали мать мужчины Елену Костевич, которая сообщила, что не знала, кому сын сдал квартиру.
По делу допросили 14 человек, которые общались с «террористом».
У мужчины — жена и маленький ребенок.
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