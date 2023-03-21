В начале недели силовики задержали как минимум пятерых адвокатов

Силовики задержали как минимум пятерых адвокатов, рассказал «Медиазоне» адвокат, пожелавший остаться анонимным. Ранее «Наша Ніва» писала, что вчера задержали шестерых юристов. Задержание шестерых адвокатов подтверждает и телеграм-канал «Право на защиту».

Коллеги не называют имена задержанных «по соображениям безопасности».

«Все задержанные адвокаты защищали политзаключенных, в том числе очень известных. Сейчас ситуация с адвокатами в стране катастрофическая. Хороших адвокатов, которые готовы реально защищать обвиняемых по политически мотивированным процессам, можно пересчитать на пальцах одной руки» — пояснил «Медиазоне» юрист, знакомый с ситуацией.

С октября 2020 года Минюст под разными предлогами лишает лицензий адвокатов, многие из которых представляют интересы политиков, журналистов, участников протеста. Против некоторых из них возбуждены уголовные дела. В феврале суд приговорил адвоката Виталия Брагинца к восьми годам колонии. Его обвиняли по четырем статьям УК, в том числе — о создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342). Продолжается суд над адвокатом Александром Данилевичем, его обвиняют по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).