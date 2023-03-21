«Беларусь 24» рассказал об «антитеррористической» операции в Гродно, в результате которой погиб иностранец

В сюжете «Беларусь 24» рассказали об «антитеррористической» операции КГБ, в результате которой погиб иностранец.

По версии телеканала, погибший — «переправленный из Польши сторонник беглых экстремистов». В сюжете говорится, что у погибшего был российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича, но позже оказалось, что документы поддельные.

19 марта силовики пришли к нему на съемную квартиру — «террорист» открыл по ним огонь из автомата и бросил в них гранату, утверждает «Беларусь 24». Сотрудники КГБ ранили его и везли в больницу, но раненый умер по дороге.

В сюжете сказано, что в квартире «террориста» нашли автомат Калашникова, патроны к нему и гранату. Кроме того, у него «был доступ» к пяти килограммам взрывчатки — в схроне на трассе Гродно-Острино силовики нашли 5 килограмм пластида и электронный взрыватель, рассказали в другом сюжете на «СТВ».

По данным «Беларусь 24», подозреваемый занимался разведкой мест «предполагаемых терактов»: здания КГБ Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, мест жительства силовиков, железнодорожного вокзала и промышленных объектов. В телефоне погибшего нашли фото глав силовых структур области, местных чиновников и геолокации их мест проживания, добавили на «СТВ».

19 марта КГБ сообщил о «ликвидации» иностранца во время «антитеррористической» операции. Это произошло в Гродно на улице Курчатова. КГБ проводил спецмероприятия «по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции».

Первым о стрельбе в Гродно написал телеграм-канал «Мая краіна Беларусь». Канал со ссылкой на читателя сообщил, что в районе улиц Врублевского и Курчатова «были слышны взрывы или выстрелы», а у подъезда на неназванной улице была «куча милиционеров, которые загрузили в машину человека».

Обновлено в 14:03. Добавлена информация из сюжета «СТВ».