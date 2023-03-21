Бывший сотрудник ОНТ Дмитрий Семченко признал вину в суде, пишет «Белта».

Семченко обвиняют в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК). По версии обвинения, с 2020 по 2022 год он трижды публиковал в инстаграме и «Вконтакте» негативные посты о силовиках и власти страны.

— Целью было сформировать негативный стереотип и подорвать доверие в отношении правоохранителей и представителей власти, а в конечном итоге — ослабить действующий государственный строй, — считает обвинение.

В суде экс-сотрудник отметил, что не хотел разжигать вражду, а «поддался эмоциям» и «доверился мнению "экспертов"», на основании которого сделал выводы. Семченко сказал, что «не имел права писать эти посты, не обладая полной информацией», передает слова обвиняемого «Белта».

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.

Обновлено в 13:45. Добавлена информация «Белта» о сути обвинения.