Силовики задержали адвокатов, которые защищали Лосика и Юшкевича

Силовики задержали адвокатов Игоря Лосика Артема Семьянова и Евгения Юшкевича Юрия Козикова, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что дома у Семьянова и у его родителей прошел обыск.

«Наша Ніва» пишет, что кроме Семьянова и Козикова силовики приходили к Владимиру Сташкевичу, который защищал Николая Автуховича и Марию Колесникову, Ивану Чижику, защитнику Виктора Бабарико и Инессе Оленской — адвокату Сергея Тихановского, Романа Протасевича, Анастасии Лойко, Григория Костусева.

У всех них прошли обыски. Причины задержаний неизвестны. Чижик и Оленская вышли на свободу, остальным дали «сутки».

Утром стало известно, что силовики задержали как минимум пятерых адвокатов, об этом рассказал «Медиазоне» адвокат, пожелавший остаться анонимным. Ранее «Наша Ніва» писала, что вчера задержали шестерых юристов. Задержание шестерых адвокатов подтверждает и телеграм-канал «Право на защиту».

Обновлено в 19.35. Добавлена информация о задержанных адвокатах Колесниковой, Бабарико и Тихановского.