В Бресте силовики задержали сотрудника БТИ за слив данных в «Каратели Беларуси» и ЧКБ

В Бресте сотрудники милиции задержали сотрудника агентства по госрегистрации и земельному кадастру за слив данных силовиков. Об этом отчитался провластный телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

В видео, опубликованном каналом, задержанный говорит, что в 2020 году отправлял данные о силовиках из базы БТИ в «Каратели Беларуси», «Черную книгу Беларуси» и «Брест-97» и «несколько раз» ходил на митинги в Бресте.

