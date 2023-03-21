Силовики задержали авторов беларуского треш‑стрим канала, где за деньги издевались над людьми

Силовики задержали авторов и участников треш-стрим канала «Минские моржи», где в прямом эфире за деньги издевались над людьми, видео с ними появилось на близком к силовикам телеграм канале «Книга ГУ"БАЗА"».

Авторы делали контент на прямых трансляциях, где участники стрима за деньги выполняют разные задания: выпивают определенное количество алкоголя, стоят коленями на гречневой крупе, переодеваются или целуются со случайным участником.

«Есть ролики не очень хорошего контента, где девушки могут раздеться до нижнего белья и получить ремня», — рассказывает на камеру основатель канала, имя которого не называется.

Авторы «Книга ГУ"БАЗА"» пишут, что после профилактических бесед и суток ареста, «главный продюсер обязался скорректировать свой контент, канал же был удалён».

Телеграм-канал BGram, где выкладывались ролики стримеров, насчитывал больше 7,5 тысяч подписчиков. Сейчас канал удален. На ютуб-канал Минские Моржи подписаны больше 9 тысяч человек.

Треш-стрим — вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья или унизительные действия за вознаграждения со стороны зрителей.