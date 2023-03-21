В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело за участие в «экстремистском формировании»

В отношении лидера «Молодого фронта» Денису Урбановичу, который сейчас воюет на стороне Украины в составе полка Кастуся Калиновского, возбудили уголовное дело за участие в «экстремистском формировании» (статья 361-1 УК), пишет близкий к силовикам телеграм канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Авторы канала записали видео с отцом лидера «Молодого фронта». Как пишет телеграм-канал, поводом посещения отца Урбановича стало возбуждение уголовного дела за участие в руководстве экстремистского формирования «Молодой фронт».

12 августа МВД и КГБ признали «экстремистским формированием» организацию «Молодой фронт» и ее соцсети, закрытый телеграм-чат Love Hаtа и еще несколько каналов.