Силовики провели «зачистку» в Гомельской области, задержаны как минимум семь человек

Силовики задержали по меньшей мере семь человек в Гомеле и Гомельской области, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, среди задержанных гомельчане Александр Тарасевич и Вероника Николкина, а также жители Мозыря Николай Пышник и Кирил Гамаюнов.

Телеграм-канал, близкий к силовикам, опубликовал с задержанными «покаянное» видео. На видео они говорят, что «были подписаны на деструктивные телеграм-каналы», «высказывали негативное отношение к сотрудникам силовых ведомств Республики Беларусь, а также военнослужащим Российской федерации». Авторы канала утверждают, что задержанные жители области «оказывали пособничество экстремистским формированиям».

18 марта силовики уже отчитывались о задержаниях в Гомельской области. Тогда в «покаянном» видео показали восьмерых человек.