Суд назначил музыкантам группы Litesound и их родителям до 3 лет домашней химии

Суд приговорил музыкантов Litesound Дмитрия и их маму к 2,5 годам домашней химии, отец получил 3 года домашней химии, сообщил глава Беларуской рады культуры Сергей Будкин.

Музыкантов группы Litesound и их родителей обвиняли в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконных действиях в отношении оружия (часть 2 статьи 295 УК).

О задержании музыкантов из группы Litesound стало известно в октябре 2022 года. В январе сообщалось, что в СИЗО Юрия Карякина случился инсульт, его перевели домой. Остальные члены семьи находятся в СИЗО на Володарского.

Litesound — рок-группа, созданная братьями Карякиными в Минске в 2005 году. В 2012 году они выступали от Беларуси на «Евровидении».

В 2020 году Litesound выступили на согласованном с властями митинге в поддержку Светланы Тихановской. В октябре того же года их концерт в Минске отменили, сославшись на назначенное в зале «правительственное мероприятие» вместо выступления.