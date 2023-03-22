Приговоренного к 2,5 годам колонии лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова поместили в ШИЗО

Лидера Объединенной гражданской партии поместили в штрафной изолятор, сообщил политик Анатолий Лебедько.

По его информации, Козлова поместили в ШИЗО сразу после карантина — в изоляторе глава ОГП будет до 26 марта.

В ноябре 2022 года Николая Козлова приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».