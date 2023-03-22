Фестиваль короткометражных фильмов Nefiltravanae kino отменили, сообщают организаторы в своем телеграм-канале.

Авторы канала пишут, что им «позвонили из Минкульта и сообщили, что фестиваля не будет».

«Хто і чаму такое прыняў рашэньне адказаць адмовіліся. Пасля гэтага быў абноўлены дзяржаўны рэгістр фільмаў Рэспублікі Беларусь і з яго зніклі фільмы фестывалю, якія былі ўнесены туды 17 сакавіка, — написали организаторы.

Фестиваль переносится на неопределенный срок, добавили они.

Nefiltravanae kino — независимый беларуский фестиваль, который проходил в офлайн-формате.